МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор с кризиса 2014 года продолжает сталкиваться с критикой своих действий на фоне повышений ключевой ставки, однако ЦБ намерен продолжать делать все что нужно для удержания инфляции, несмотря на критику.

"Мы снова столкнулись с критикой из-за повышения ключевой ставки, но также мы увидели, как быстро люди стали воспринимать низкую инфляцию как норму и как они озабочены ее ростом. Это помогает нам правильно расставить приоритеты: низкая инфляция важна для всех, поэтому мы будем делать все что нужно, чтобы держать ее вблизи цели (4% — ред.), несмотря на критику", — сказала Набиуллина в интервью журналу Finance&Development, который издается Международным валютным фондом.

Глава ЦБ рассказала, что подготовка к переходу денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования началась после кризиса 2008 года. Тогда, по ее словам, было множество тех, кто критиковал это решение, указывая, что экономика России сильно зависит от природных ресурсов, а инфляционное таргетирование может снизить ее эффективность.

"Когда некоторые люди говорят о кризисе 2014 года, они отмечают, что все это должно было быть сделано раньше… В противовес этому есть критика, указывающая на то, что мы сделали ошибку, перестав проводить валютные интервенции, когда повысили ключевую ставку и установили плавающий курс рубля. Однако я думаю, что нам абсолютно необходимо было пройти эту стадию", — подчеркнула глава ЦБ.

Когда происходят серьезные изменения, критика неизбежна, добавила Набиуллина. Однако, по ее словам, судя по данным опросов, инфляция перестала быть "проблемой номер один" для людей и спустилась вниз в общем списке, что является важным результатом проводимой ДКП.

"Для бизнеса низкая инфляция позволяет ожидать низких ставок на долгосрочной основе, а не в качестве одноразового результата. Это сильно расходится с тем, чтобы дать кому-то дешевые деньги, снизить ставки, а затем сильно их повысить, потому что инфляция сильно возросла", — сказала Набиуллина. Она добавила, что по ожиданиям ЦБ инфляция в РФ достигнет 5,5-6% к концу I квартала, а затем начнет снижаться.