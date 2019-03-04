МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Республика Ингушетия стала аутсайдером рейтинга субъектов РФ с просроченной задолженностью по кредитам, а самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование платежной дисциплины жителей российских регионов по итогам 2018 года, в основе лежат данные Центробанка РФ.

При этом Севастополь и Крым, по данным исследования РИА Рейтинг, опубликованного в конце декабря, являются регионами с наименьшим количеством кредитов. Ингушетия в этом рейтинге занимала третье место, однако по показателю доли просроченных задолженностей стала аутсайдером.

ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОКРАЩАЮТСЯ

В 2018 году портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4%, что стало рекордным приростом с 2013 года. В прошедшем году банки выдали населению кредитов и кредитных лимитов на 12,5 триллиона рублей (в 2017 году — 9,2 триллиона рублей).

При этом в 2018 году произошло резкое сокращение доли просроченной населением задолженности перед банками — с 7,0% до 5,1%. Просроченная задолженность по кредитам на 1 января 2019 года составила 760 миллиардов рублей, уменьшившись на 89 миллиардов рублей.

Только два региона увеличили долю просроченной задолженности, остальные 83 региона за 2018 год ее сократили. Продемонстрировали рост задолженности Республика Крым и Северная Осетия – Алания. Доля просрочки в 2018 году выросла в Северной Осетии (на 0,1 процентного пункта) и в Крыму (на 0,5 процентного пункта).

Еще в восьми регионах сокращение было в пределах 0,8 процентного пункта. Слабую динамику показали регионы Северного Кавказа, а также северные и богатые природными ресурсами регионы, например НАО, ЯНАО, Якутия, Чукотка и Магаданская область. Причины слабой динамики тут противоположные: в южных регионах банки пока неохотно выдают кредиты, а в богатых, по всей видимости, напротив, имеет место высокая закредитованность населения, даже несмотря на очень сильную экономическую базу регионов.

Высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия, Республике Северная Осетия – Алания и Республике Адыгея. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 7,5%. За прошедший год в последнюю пятерку опустилась Республика Северная Осетия – Алания, которая ранее была на 69-м месте, а улучшить свои позиции смогла Кабардино-Балкарская Республика.

Наибольшее снижение доли просрочки в 2018 году было в Республике Ингушетия, где она за прошедший год уменьшилась на треть. Несмотря на хорошую динамику, у республики остается самая высокая доля просроченной задолженности (15,9%).

ЛИДЕРЫ

Лидерами по платежной дисциплине остаются Севастополь, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Крым и ЯНАО. При этом в первой пятерке произошли изменения, ранее занимавшая второе место Республика Крым переместилась на четвертую позицию, а Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ поднялись на одну позицию каждый.

Потеря мест Республикой Крым является ожидаемым явлением, это связано с тем, что в Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому заемщики еще фактически не успели сформировать просроченную задолженность. Но по мере насыщения кредитного рынка доля просрочки будет расти.

Помимо вышеназванных регионов, низкая просрочка в Ханты-Мансийском автономном округ, Чувашской Республике, Удмуртской Республике, Республике Мордовия и Республике Марий Эл. Доля просроченной задолженности по кредитам населения у этих регионов на 1 января 2019 года была ниже 3,7%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году стоит ожидать повторения очень высоких темпов роста рынка кредитования населения, в том числе из-за бурного роста ипотечного кредитования.