МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Объем закупок Рочссельхозбанка в 2018 году составил более 30 миллиардов рублей, говорится в релизе на сайте кредитной организации.

"Объем закупок за отчетный период финансовой организации составил более 30 миллиардов рублей, при этом РСХБ продемонстрировал самые высокие показатели экономии за последние пять лет — более 560 миллионов рублей", — сказано в релизе банка.

По итогам года РСХБ привлек более 5 тысяч новых контрагентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем прямых закупок РСХБ, объявленных среди них, составил по итогам года 23% всех закупок и почти на 3 миллиарда рублей превысил аналогичный показатель 2017 года. Всего же за 2018 год РСХБ осуществил у МСП 53% своих закупок.

"Большое значение банк придает развитию здоровой конкурентной среды на профильных рынках и отдает предпочтение конкурентным закупкам. Этот показатель увеличился в три раза по сравнению с прошлым годом. В 2018 году закупки по итогам проведения торгов в рамках конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений преобладали над закупками у единственного поставщика", — пояснил банк.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга РИА Новости, РСХБ на 1 января занимал пятое место в банковской системе РФ.