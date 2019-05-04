МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Сбербанк ожидает небольшой спад активности со стороны мошенников на майские праздники по аналогии с тем, как это было последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"В течение нескольких последних лет на майские праздники приходился незначительный спад активности мошенников, вполне возможна аналогичная ситуация на предстоящие праздники", — отметили в Сбербанке, добавив, что точно прогнозировать планы мошенников "всегда сложно".

Подавляющее большинство случаев хищения средств у клиентов связано с социальной инженерией, в то время как скимминг, когда мошенники используют специальное устройства для считывания информации с магнитной полосы карты, в Сбербанке практически сошел на нет, рассказали в кредитной организации.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на прошлой неделе сообщил журналистам, что количество случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии продолжает расти с темпом примерно 2-3% в месяц. При этом он отметил, что банк не видит факторов, которые могли остановить этот рост.