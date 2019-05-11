КИЕВ, 11 мая /ПРАЙМ/. Исполнение судебного решения о незаконности национализации Приватбанка и его возвращении бывшим собственникам невозможно, считает советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Даже если предположить, что суды высших инстанций это решение поддержат, то его невозможно будет исполнить. Нет практического способа совершить полную реституцию Приватбанка и вернуть его предыдущим собственникам", — сказал он в интервью украинскому агентству LIGA.net, опубликованном в субботу.

Данилюк считает, что бывшие собственники поняли, что вариант с возвращением "невозможен с практической точки зрения". "Поэтому они выбрали вариант компенсации", — добавил он.

По словам экс-министра, налогоплательщики вынуждены будут заплатить за решение суда о компенсации прежним собственникам или возврат Приватбанка.

Суд в Киеве ранее признал незаконной национализацию Приватбанка и постановил признать недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.

Минфин и Нацбанк Украины готовят апелляцию на это решение. Оба ведомства и сам банк заявили, что возвращение банка его бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно. Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что возвращение Приватбанка Коломойскому угрожает стране дефолтом и экономическим кризисом.