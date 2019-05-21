МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Заключившая сделку со следствием бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей, сообщила прокурор в Останкинском суде Москвы.

Во вторник суд в особом порядке рассмотрел дело Марчуковой. Прокурор запросила для бывшего финансового директора банка 3,5 года колонии за присвоение в составе группы 350 миллионов рублей вкладчика.

По словам прокурора, члены кредитного комитета Нота-банка — Тимур Исхаков, Алексей Киреев и Андрей Симаков — причастны к выдаче фиктивных кредитов фирмам-однодневкам.

"С учетом показаний Марчуковой следствием была обнаружена причастность членов кредитного комитета банка Исакова, Симакова, Киреева к хищению у этой финансовой организации более 25 миллиардов рублей путем перечисления по фиктивным договорам займа на счета 62 фирм-однодневок", — сказала прокурор в суде.

Как указано в базе Тверского суда Москвы, Исхаков взят под стражу 8 февраля, а Киреев — 20 февраля. Симаков, который проработал в Нота-банке более десяти лет и уволился в начале 2016 года с поста начальника отдела кредитования корпоративных проектов, находится на свободе.

В телефонном разговоре с РИА Новости Симаков подтвердил знакомство с Марчуковой и дал понять, что ему известно об аресте бывших коллег, однако свой статус по делу и причастность к схеме комментировать он "пока не готов".

По словам гособвинителя, Марчукова также в рамках сделки со следствием дала показания, изобличающие преступную деятельность полковника МВД Дмитрия Захарченко и бывших совладельцев Нота-банка.

"Марчукова не только признала свою вину, ей даны показания, изобличающие Ерохина Дмитрия, Ерохина Вадима, Марчуковой Ларисы и Михай Ноны", — добавила прокурор, отметив, что тем самым обвиняемая в полном объеме выполнила условия сделки.

Гособвинитель попросила суд назначить Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей за присвоение денег вкладчика "Нота-банка" — ООО "Фармстер" — в размере 350 миллионов рублей. Эти деньги она, по версии следствия, похитила вместе с совладельцами банка Ерохимыми, сестрой Ларисой и гадалкой Михай.

Приговор Галине Марчуковой будет оглашен 22 мая в 12.00. Дело в отношении Ларисы Марчуковой Останкинский суд рассмотрит 23 мая в особом порядке.

Ранее Останкинский суд Москвы за хищение более 2 миллиардов рублей вкладчиков Нота-банка приговорил Дмитрия Ерохина к 8,5 годам колонии, его брата Вадима – к 6 годам, а Михай за подстрекательство руководства банка к хищению – 3,5 годам колонии.