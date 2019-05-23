МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Оснований для обвинения РФ в манипулировании валютным курсом нет, ЦБ закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля. Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом", — сказала Набиуллина в интервью газете "Известия".

Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ.

Предполагается, что новый список Минфина США, публикация которого ожидается в мае, будет расширен с 12 до 20 стран. Помимо России, в него могут быть включены Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия — все эти страны имеют положительный торговый баланс с США. Ожидается, что из списка будут выведены Индия и Южная Корея.