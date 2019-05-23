МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Банк России допускает донастройку механизма продажи санированных банков, нужны процедурные изменения, в том числе по расширению способов продажи кредитных организаций, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Возможна некоторая настройка, но даже не самого механизма оздоровления, а процедуры продажи санированных кредитных организаций", — сказала Набиуллина в интервью газете "Известия".

Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора и взял на санацию крупные российские банки, в том числе "Открытие", Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Акции АТБ регулятор выставил на открытый аукцион 14 марта, но он был признан несостоявшимся.

"У нас уже был опыт с Азиатско-Тихоокеанским банком. Мы видим, что нужны процедурные изменения, в том числе по расширению способов продажи, потому что сейчас единственная возможная процедура — открытый аукцион", — подчеркнула Набиуллина.

Председатель ЦБ отметила, что у регулятора в настоящее время нет возможности продать банк единственному покупателю, если открытые торги не состоялись.

"При этом мы должны будем готовиться к продаже крупного банка "Открытие" с капиталом больше 300 миллиардов рублей. Сделать это сразу на открытом аукционе проблематично, поэтому мы хотели бы большей гибкости в этом вопросе. (Планируется — ред.) также размещение на открытом рынке, на бирже частями, что особенно важно для крупных банков. Естественно, что речь о большей гибкости только при сохранении прозрачности продажи" — пояснила глава регулятора.

По мнению ЦБ, банк "Открытие" должен быть готов к продаже к 2021 году, но срок будет зависеть и от конъюнктуры. Кроме того, как напомнила Набиуллина, ЦБ в настоящее время обсуждаем вопрос улучшения положения с ответственностью собственников и менеджеров за ситуацию в банках не только в случае отзыва лицензии, но и в случае санации.

"Мы не только готовим иски по возмещению убытков собственниками и контролирующими лицами, но обсуждаем и вопрос целесообразности досудебных обеспечительных мер", — резюмировала она.