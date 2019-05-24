БАКУ, 24 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело со стабильного на позитивный прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Международного банка Азербайджана и подтвердило данный рейтинг на уровне "B-".

Как сообщили РИА Новости пресс-службе банка, пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что, согласно базовому сценарию, кредитный профиль банка, вероятно, улучшится в следующие 12 месяцев.

По данным агентства, долгосрочный и краткосрочный рейтинги РДЭ банка, а также рейтинг устойчивости отражают низкий уровень риска активов, устойчивые показатели ликвидности и высокую прибыльность финансового института.

По итогам 2018 года рост кредитного портфеля банка был умеренным и составил 9%, но, согласно ожиданиям экспертов, принятие новой финансовой стратегии вероятно приведет к росту кредитования в банке. В то же время, существенное улучшение качества активов банка, низкие ставки фондирования, оптимизация затрат и восстановление прибыльности способствовали росту показателей капитала.

Международный Банк Азербайджана является крупнейшим банком Азербайджана по размеру активов, со стабильной депозитной базой клиентов.