БАКУ, 30 мая /ПРАЙМ/. Международный банк Азербайджана (МБА) и "Газпромбанк" подписали соглашение о сотрудничестве, оно предусматривает взаимодействие сторон с целью потенциального финансирования инвестиционных и других коммерческих проектов в Азербайджане.

В четверг в ходе выставки "Нефть и газ Каспия" "Газпромбанк" и Международный банк Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны МБА документ подписал председатель правления Аббас Ибрагимов, со стороны "Газпромбанка" – заместитель председателя правления Алексей Белоус.

"Соглашение предусматривает взаимодействие сторон с целью потенциального финансирования инвестиционных и других коммерческих проектов в Азербайджане. Среди приоритетных направлений сотрудничества стороны выделили нефтехимическую и нефтегазоперерабатывающую промышленности, сельское хозяйство, транспорт и связь", — сообщили РИА Новости в МБА.

Кроме того, банки проявили заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере банковского сопровождения контрактов, финансового консультирования и деятельности на рынках капитала, а также выразили намерение оказывать взаимную поддержку и содействие по вопросам развития и продвижения системы расчетов в национальных валютах России и Азербайджана.

Ожидается, что Банк МБА-Москва — дочерняя структура МБА в России — также примет участие в ряде совместных проектов с "Газпромбанком".