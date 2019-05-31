МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в пятницу рассмотрит иск компании "Ай Кью Джи Управление Активами", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 9,5 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие".

Иск заявлен о взыскании убытков, причиненных отказом Бинбанка (сейчас присоединен к "Открытию") от исполнения трех оферт по выкупу у истца облигаций АО "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "ФК Открытие". По словам представителя управляющей компании, истец 19 сентября 2017 года, за день до назначения в Бинбанк временной администрации, акцептовал направленные Бинбанком в декабре 2016 года оферты, однако банк свои обязательства по ним не исполнил. В настоящее время, заявил истец, продать облигации невозможно. По его словам, "если продавать такой большой пакет, стоимость упадет до нуля".

"Открытие" иск не признает. По мнению ответчика, сделка не была совершена, в том числе, в связи с тем, что истец не направил банку условия исполнения оферты. Кроме того, не доказана противоправность действий Бинбанка, наличие убытков и причинно-следственная связь между действиями Бинбанка и возможными убытками, отметил представитель ответчика. По его словам, дефолт по облигациям не объявлен, эмитент не является неплатежеспособным, а срок исполнения обязательств (2027 год) еще не наступил.

Ответчик ранее также заявил в суде, что у банка отсутствуют какие-либо доказательства выдачи оферт и есть сомнения, что оферты выдавались именно в ту дату, которую указал истец. По словам представителя ответчика, оферты выданы бывшим предправления Бинбанка Микаилом Шишхановым с нарушением порядка, в связи с чем в банке проводится внутренняя проверка.

НПФ "Сафмар", комментируя подачу иска, сообщал, что управляющие компании пенсионных фондов группы "Сафмар" приобрели облигации "Открытие Холдинга" на бирже в 2015-2016 годах по рыночной цене, близкой к номиналу, на общую сумму 17,2 миллиарда рублей. В декабре 2016 года Бинбанк направил оферты с обязательством при определенных негативных обстоятельствах приобрести ценные бумаги по цене 1000 рублей плюс накопленный купонный доход.

В сообщении "Сафмара" уточнялось, что в конце августа 2017 года в банк "ФК Открытие" была назначена временная администрация, что являлось условием предъявления Бинбанком оферты. С августа 2017 года стоимость ценных бумаг "Открытие Холдинга" на бирже начала резко снижаться. В сентябре 2017 года управляющие компании направили в Бинбанк письма с уведомлением об акцепте оферт и требованием исполнить обязательства по ним на сумму более 17,7 миллиарда рублей. Однако с 21 сентября 2017 года в Бинбанк была назначена временная администрация, которая 1 декабря 2017 года отказалась от исполнения оферт, отмечали в "Сафмаре".