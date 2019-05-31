МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет повторные предварительные слушания по иску Промсвязьбанка (ПСБ), требующего взыскать более 282 миллиардов рублей убытков с бывших бенефициаров банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также с членов правления и других топ-менеджеров.

Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк. Третьими лицами в процессе участвуют Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.

В пресс-службе ПСБ ранее сообщили РИА Новости, что банк направил в суд "исковое заявление о взыскании убытков с лиц, которые до 15 декабря 2017 года контролировали банк: Дмитрий и Алексей Ананьевы, а также члены правления, топ-менеджеры и должностные лица банка, подписывавшие от имени банка убыточные сделки". По мнению ПСБ, эти лица "своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб в размере более 282 миллиардов рублей".

В кредитной организации также подчеркивали, что Промсвязьбанк совместно с Банком России "проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу". В настоящее время в арбитражных судах уже рассматривается несколько исков ПСБ об оспаривании сделок по выводу прежним руководством активов примерно на 100 миллиардов рублей. Комментариями ответчиков РИА Новости пока не располагает.

На предыдущем заседании в апреле суд по ходатайству Дмитрия Ананьева привлек к делу в статусе третьего лица компанию "Ингосстрах", в которой была застрахована ответственность топ-менеджеров ПСБ на сумму 100 миллионов долларов. Арбитраж пока оставил открытым другое ходатайство Ананьева – о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебных актов по 14 делам, на которых истец основывает свои требования.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций ПСБ.