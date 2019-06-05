МОСКВА, 4 июн /ПРАЙМ/. Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство отмечает, что ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий.

По информации агентства, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит от банка на сумму в 750 миллион долларов и предоставила 20 тонн золота в качестве залога. Сообщается, что Венесуэла не выполнила условия соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году — 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.