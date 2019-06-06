МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие", рег. № 1704, г. Новосибирск (приказ Банка России от 6 июня 2019 года №ОД- 1300)", — говорится в сообщении.