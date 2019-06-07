ВЛАДИВОСТОК, 7 июн /ПРАЙМ/. ПАО "АК БАРС Банк" и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется повысить доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России, сообщает АПИ.

"Банк рассматривает возможность о расширении своей деятельности. Один из вариантов – деятельность на Дальнем Востоке через партнерские банки и финансовые организации, в том числе по предоставлению кредитов и инвестиций. Таким образом, региональные банки получат доступ к программам и услугам "АК БАРС Банк", а с ними — предприниматели и дальневосточники. АПИ окажет содействие банку в установлении контактов с потребителями финансовых услуг и финансовыми посредниками", — отметил глава АПИ Леонид Петухов.

"АК БАРС Банк" является участником нескольких государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, воспользоваться которыми смогут предприниматели Дальнего Востока.

ПАО "АК БАРС Банк" входит в топ-20 банков страны по объему активов и собственного капитала. Его головной офис — в Республике Татарстан. Кредитная организация работает с 1993 года и присутствует в 27 регионах России.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.