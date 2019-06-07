С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Недвижимость. Банк "Дом.РФ" и Сбербанк полностью списали долги компании Urban Group, структуры-застройщики которой были признаны банкротами, сказал на ПМЭФ Александр Плутник, гендиректор Фонда защиты прав дольщиков, занимающегося сейчас завершением строительства домов проблемного девелопера.

"Мало кто знает, но Сбербанком было принято решение, что те кредиты Urban Group, которые мог Сбербанк взыскивать, были прощены, их списали", — сообщил он. Таким же образом поступил и банк "Дом.РФ", уточнил Плутник.

Он пояснил, что в случае со Сбербанком речь идёт примерно об 1 миллиарде рублей.

"Эти деньги, по сути, вернули людям. Это нетипичное поведение для российских банков. Большое вам спасибо", — сказал Плутник, обращаясь к заместителю председателя правления, руководителю блока "Корпоративный бизнес" Анатолию Попову.

Тот в свою очередь пояснил РИА Недвижимость, что речь идёт о реструктуризации кредита. "Мы реструктурировали обеспечение по задолженности Urban Group таким образом, чтобы помочь решить ситуацию с дольщиками и обеспечить ввод недостроенных домов", — сказал он.

Urban Group — один из крупнейших девелоперов жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед 17,2 тысячи дольщиков. В 2018 году арбитражный суд Московской области признал банкротами все компании-застройщики группы.

По поручению правительства России и в соответствии с дорожной картой по достройке объектов Urban Group, утвержденной вице-премьером Виталием Мутко, Фонд дольщиков взял на себя обязательства завершить строительство 65 домов в шести жилых комплексах.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.