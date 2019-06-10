МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа в понедельник рассмотрит кассационную жалобу негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с банка "Траст" около 12,6 миллиарда рублей убытков, причиненных невыкупом принадлежащих истцу акций банка "ФК Открытие".

"Будущее" требует отменить принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и февральское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

По мнению истца, владеющего 4,1% акций "Открытия", убытки возникли у него в связи с тем, что "Траст" не направил ему как миноритарному акционеру обязательное предложение о выкупе акций. Как заявил в суде представитель истца, доля "Траста" с его аффилированными лицами в "Открытии" превысила 75% за день до начала санации "Открытия", а именно 28 августа 2017 года, тогда и возникла обязанность направить оферты миноритариям.

По словам представителя "Будущего" в суде, в случае поступления такого предложения НПФ мог бы получить за свой пакет более 12 миллиардов рублей или даже больше, если покупка акций у других акционеров производилась по цене выше рыночной. Вместо этого, как отметил истец, в связи с санацией капитал "Открытия" был снижен до 1 рубля, а пакет "Будущего" стал стоить, соответственно, 4 копейки. В своем иске НПФ потребовал взыскать с "Траста" убытки, причиненные отсутствием оферты на выкуп акций "Открытия".

Представитель "Траста" иск не признал. По его словам, убытки истца связаны с его инвестиционными рисками, так как он вложил средства пенсионных накоплений в недостаточно устойчивый актив. Суды согласились с доводами ответчика, что законодательство предусматривает иные последствия ненаправления оферты миноритариям, нежели взыскание убытков. В частности, это административный штраф, а также запрет на голосование сверхлимитными акциями, отмечал суд первой инстанции.

НПФ "Будущее" входит в финансовую группу "Будущее", которая была создана в 2016 году для объединения системы управления НПФ, входящими в холдинг O1 Group бизнесмена Бориса Минца. O1 Group в сентябре 2018 года объявила, что принадлежавшая ей ФГ "Будущее" перешла к кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited. В настоящее время в группу входят НПФ "Будущее" и НПФ "Телеком-союз".