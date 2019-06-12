МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 12 тысяч рублей, сообщает микрофинансовая организация MoneyMan.

"Средний размер займа в МФО за первые пять месяцев 2019 года составил 12 тысяч рублей, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 3,9%. Этот показатель в Москве упал еще сильнее – на 5% за год до 15,640 тысячи рублей", — отметили в компании.

По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.

Правительство РФ в 2017 году начало реализовывать разработанную Минфином "Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года". В конце мая текущего года Банк России сообщил о начале работы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

"Мы видим четкую корреляцию между доходами населения и суммами займа: в отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время", — говорит она.

По словам Хорошко, самой частой причиной обращения в МФО являются непредвиденные расходы и образовавшийся "кассовый разрыв" из-за задержки зарплаты.