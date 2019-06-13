МЕХИКО, 13 июн /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор анонсировал в четверг значительные инвестиции в экономику страны со стороны испанского банка BBVA.

"Я поговорил с Карлосом Торресом Вилой, президентом группы BBVA. Он мне сообщил, что инвестирует в Мексику 3 миллиарда долларов в течение шести лет", — написал Лопес Обрадор в своем Twitter.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) является одной из крупнейших испанских банковских групп. В Мексике она владеет банком BBVA Bancomer, одной из самых мощных финансовых структур латиноамериканской страны.