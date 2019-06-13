Глава Мексики анонсировал $3 млрд инвестиций со стороны испанского банка
МЕХИКО, 13 июн /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор анонсировал в четверг значительные инвестиции в экономику страны со стороны испанского банка BBVA.
"Я поговорил с Карлосом Торресом Вилой, президентом группы BBVA. Он мне сообщил, что инвестирует в Мексику 3 миллиарда долларов в течение шести лет", — написал Лопес Обрадор в своем Twitter.
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) является одной из крупнейших испанских банковских групп. В Мексике она владеет банком BBVA Bancomer, одной из самых мощных финансовых структур латиноамериканской страны.
https://1prime.ru/banks/20190613/830071850.html