МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

"Среди военных есть интерес к созданию своего дела. По нашим опросам почти треть военнослужащих хотят открыть бизнес после ухода в запас и больше половины заинтересованы в том, чтобы пройти соответствующее обучение", — сказал он.

По словам Чернощекина, банк в настоящее время разрабатывает комплексную программу обучения бывших военных основам предпринимательской деятельности и рассчитывает осенью начать первые оффлайн-курсы.

"Программа будет включать такие модули, как формирование и управление командой, построение бизнес-модели, исследование рынка, жизненный цикл продукта, маркетинговая стратегия, построение продаж, продвижение в интернете, финансовый учет и другие направления", — рассказал он.

На базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.