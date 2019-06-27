МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"По состоянию на май 2019 года 42,3% населения имеет в банках два и более кредитных договоров одновременно, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов", — указали в компании. Отмечается, что в зоне риска по выходу в дефолт находится заемщик, у которого три и более кредитов.

По данным компании, за год количество банковских клиентов с двумя и более кредитами увеличилось на 1,3 процентного пункта, доля заемщиков с тремя и более кредитными договорами выросла на 1,28 процентного пункта, а с четырьмя и более — на 0,85 процентного пункта. В результате в среднем на одного банковского клиента в мае текущего года приходилось 1,74 кредитных договора, когда как год назад было 1,7 кредитных договора.

Похожая ситуация складывается и на микрофинансовом рынке, где более 61% клиентов в мае обслуживали как минимум два займа, а три займа было у 38,5% заемщиков. При этом значительнее всего выросла доля тех, у кого было пять и более активных займов, — за год их число выросло на 1,1 процентного пункта. Наблюдался существенный рост и числа займов на одного клиента МФО. Так, на одного клиента в мае прошлого года приходилось 1,36 договора займа, а в мае этого года — уже 1,43 договора.

При этом на одного заемщика в банках и микрофинансовых организациях в мае приходилось 3,96 договора против 3,87 годом ранее. Такое высокое значение говорит о том, что россияне предпочитают обращаться одновременно и в банки, и в МФО, подчеркивают эксперты.

Согласно данным ЦБ, по итогам мая общий портфель розничных кредитов в стране продолжил рост, увеличившись за месяц на 1,6%, до 16,1 триллиона рублей. Первый зампред регулятора Ксения Юдаева заявила в мае, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование. При этом основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят необеспеченные потребкредиты.