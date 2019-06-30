МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Банковские регуляторы Объединенных арабских эмиратов, Турции, Австрии и России одобрили сделку по покупке дубайским Emirates NBD у Сбербанка 99,85% акций Denizbank, для завершения сделки сторонам осталось получить еще несколько разрешений регулирующих органов, сообщили в Сбербанке.

"На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сторонам осталось получить несколько разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны. После их получения стороны будут иметь возможность завершить сделку, подчеркнули в Сбербанке.

Сбербанк и дубайский банк Emirates NBD в начале апреля подписали обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank, в результате крупнейший российский банк продает свою турецкую "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (2,78 миллиарда долларов по текущему курсу). Закрытие сделки планировалось во втором квартале текущего года.