БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Амурской области в понедельник не удовлетворил ходатайство банка "Восточный" о замене обеспечительных мер по иску компании Артема Аветисяна "Финвижн", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Финвижн" в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. В качестве обеспечительной меры по этому иску суд запретил проводить эту допэмиссию. ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.

"В замене обеспечительных мер отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок", — огласил решение судья.

После этого началось предварительное слушание по делу.

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка. Согласно последней полностью раскрытой структуре владения, на 12 ноября 2018 года доля Evison в "Восточном" составляла 51,62% уставного капитала (52,48% голосующих акций), "Финвижн" — 32,02% (32,55%). Пока банк опубликовал только одно сообщение – о снижении 18 июня доли Evison до 42,33% голосующих акций.