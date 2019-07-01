КИЕВ, 1 июл /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины (НБУ) расширил список системно важных банков с трех до 14, сообщила в понедельник пресс-служба НБУ.

"Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

В пресс-службе уточнили, что системно важный банк — это банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.

Согласно опубликованной информации, системно важными являются "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Альфа-банк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "ПУМБ", "Укрсиббанк", "Таскомбанк", "Универсал банк", "Кредобанк", "ОТП банк", "Пивденный". Ранее системно важными были только первые три.

"Приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку: они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности", — говорится в сообщении.