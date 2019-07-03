МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Контроль своих личных финансов постоянно ведут лишь четверть россиян, при этом практически каждый десятый и вовсе не заботится об их учете, таковы данные исследования платежной системы "Мир", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование провела компания MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК) в конце мая текущего года, в опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

"Согласно исследованию, лишь четверть россиян (25%) всегда контролируют свои доходы и расходы. Еще 63% наших соотечественников признаются, что, хоть и контролируют с переменным успехом собственный бюджет, но все же нередко выходят за его месячные рамки. При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", — отмечают авторы.

В то же время владельцы карт чаще контролируют свои финансы, чем те, кто предпочитает платить наличными, а держатели нескольких карт уделяют этому вопросу еще больше внимания, чем те, у кого карта всего одна.

"Доля россиян, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными, чем среди тех, кто предпочитает "безнал" – 28% против 11%. Держатели двух и трех банковских карт больше стараются контролировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета, чем те, у кого всего одна банковская карта или ни одной", — заметили аналитики.

Из тех, кто так или иначе занимается финансовым планированием, практически половина (45%) делает это "по старинке" — в тетради или блокноте. На втором месте по популярности – мобильные приложения банков: их для контроля расходов выбирают 33% граждан, отслеживающих свои поступления и траты, на третьем – интернет-банк (20%). Специальными мобильными приложениями для учета доходов и расходов пользуются всего 2% респондентов, отслеживающих движение собственных средств.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин.