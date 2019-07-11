МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Банк России хотел бы запустить возможность оплаты услуг ЖКХ с помощью системы быстрых платежей ближе к концу года и работает над тем, чтобы тариф за эту услугу был нулевым, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Очень много вопросов у нас по этой функции. Мы понимаем, что она нужна, потому что, действительно, граждане хотели бы платить в онлайн за жилищно-коммунальные услуги или налоговые платежи, причем с минимальными тарифами, а желательно — ноль. Мы считаем, что система быстрых платежей как раз для этой функции тоже очень подходит, и мы бы хотели запустить это во второй половине года, ближе к концу года. И мы реально думаем над тем, чтобы стоимость таких переводов была ноль", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".

ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы быстрых платежей. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к 1 октября следующего года.