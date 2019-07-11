МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Россияне совершили в системе быстрых платежей порядка 1,2 миллиона операций на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Если говорить об объемах, то через систему на данный момент прошло более 10 миллиардов рублей, что, в принципе, достаточно большая цифра. Если говорить о количестве платежей, то это порядка 1,200 миллиона, при этом мы видим рост от недели к неделе — в среднем, где-то от 8 до 10% идет прирост объема платежей в неделю через систему быстрых платежей", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Что касается тарифов за перевод от физлица в пользу другого физлица, большинство из подключенных к системе банков пока установило нулевой тариф, однако несколько участников рынка взимают плату за перевод, начиная с определенной суммы. "Когда мы разговариваем с банками, многие из них предполагают, что и в следующем году либо оставят нулевой тариф, либо его сделают минимальным", — сказала Скоробогатова.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".

ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в в состоянии стать участниками системы быстрых платежей. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к 1 октября следующего года.