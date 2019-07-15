МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин указал на необходимость наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но во время доследственных проверок.

Для этого глава СК предложил внести изменения в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

По его словам, необходимость изменений назрела, потому что "широкое распространение получили факты, когда еще в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества".

"А с учетом того, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений помимо нашего ведомства является важнейшим направлением деятельности различных государственных структур — Счетной палаты, Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, решать их следует совместными согласованными усилиями", — заявил глава СК РФ в интервью газете "Известия".