КИЕВ, 18 июл /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины одержал победу в Верховном суде в деле о попытке разрыва ипотечного договора из-за национализации Приватбанка по иску компании "Эрлан", которая связана с бывшим владельцем банка олигархом Игорем Коломойским, сообщила в четверг пресс-служба НБУ.

В июне Приватбанк выиграл в Верховном суде в деле по иску компании "Эрлан" об обязательстве погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком.

"Верховный суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойському "Эрлан" (ТМ "Биола"), которая требовала расторжения заключенного с Нацбанком ипотечного договора и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним. Согласно этому договору "Эрлан" предоставила Нацбанку в залог имущество стоимостью 3 миллиарда гривен (115,5 миллиона долларов — ред.), в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся банку до национализации", — говорится в сообщении Центробанка.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Регулятор обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.