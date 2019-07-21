МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Профессия по-прежнему оказывает влияние на дисциплину регулярности вносимых платежей по займу. Так, например, у клиентов занятых в бюджетной сфере (врачи, учителя) и финансовых специалистов (сотрудники банков и МФО) дефолтность не превышает 10-17%", — сообщили аналитики, добавив, что в десятку наиболее дисциплинированных заемщиков также входят пенсионеры.

Причиной хорошей платежной дисциплиной является наличие стабильной работы и постоянного заработка у клиентов этих групп. Кроме того, немаловажный фактор является и социальный статус клиента, где наличие просрочки может осудить окружение, отмечают эксперты.

"Менее дисциплинированными являются строители, водители, официанты, продавцы, разнорабочие — у них дефолтность варьируется в диапазоне 25-35%. Как правило, эти клиенты не задерживаются долго на одном месте работы, их заработок может быть нерегулярным и носить сезонный характер", — указывают в компании.

Банк России в среду сообщил, что микрофинансовые организации в первом квартале текущего года нарастили выдачи микрозаймов на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 93,8 миллиарда рублей.