МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) пройдут в сентябре.

"Я на этой неделе буду встречаться с представителем МВФ… Сейчас у нас предыдущая программа фактически завершена, немного досрочно. Будут переговоры в сентябре относительно новой программы. Какие пункты будут установлены в меморандуме — это будет зависеть от результатов переговоров ", — цитирует заявление Геруса в воскресенье агентство "Униан".

По его словам, какие пункты будут установлены в меморандуме, зависит от результатов переговоров.

"По моему мнению, цену газа не стоит вписывать в меморандум как ключевое условие. Однозначно, нужно будет выходить на позицию, которая позволит продолжить сотрудничество с МВФ ", — добавил он.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.

Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок — июнь. Однако позже Рожкова заявила, что транш Украина в 2019 году может и не получить, если не будет сформировано новое правительство.