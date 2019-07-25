МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Клиенты УК "КапиталЪ" в связи с ее планами прекращения деятельности в год двадцатилетия ее работы расходятся по другим компаниям, сообщили РИА Новости несколько источников на рынке.

"Клиентов информируют о прекращении договоров доверительного управления с 30 сентября", — сказал один из источников. По словам источников, несколько месяцев назад сотрудникам самой УК было объявлено о планах либо продать компанию, либо сдать лицензию.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в июне сообщило о том, что пересмотрело рейтинг надежности и качества услуг ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне А+ со стабильным прогнозом.

"Эксперт РА" также отметило, что компания занимает 12-е место по объему активов под управлением (в составе группы "КапиталЪ Управление активами", на конец 2018 года), что с учетом умеренной диверсификации доходов по источникам средств в ДУ соответствует нейтральной оценке фактора за рыночные позиции. Клиентская база компании характеризуется низкими показателями стабильности и диверсификации. Прекращение сотрудничества с крупнейшим клиентом привело к снижению объема средств пенсионных накоплений НПФ в управлении на 57,2% за 2018 год, а совокупный объем средств под управлением за тот же период сократился на 41,3%. На десяти крупнейших клиентах сосредоточено 81,6% активов в ДУ на конец 2018 года.

При этом качество активов под управлением, по оценкам агентства, находится на высоком уровне. Давление на рейтинговую оценку оказали невысокий размер вознаграждений по отношению к объему средств в доверительном управлении, а также низкий показатель операционной эффективности компании: вознаграждения, полученные за услуги по доверительному управлению в 2018 году, покрывают операционные расходы компании лишь на 77,9%. Рентабельность капитала по чистой прибыли за 2018 год составила 1,6%, что соответствует негативной оценке фактора, отмечало агентство.

УК "Капиталъ", связанная с Леонидом Федуном и Вагитом Алекперовым, работает на рынке доверительного управления с 1999-го года. Входит в группу "КапиталЪ Управление активами". Группа "КапиталЪ Управление активами" ориентирована на работу с привлеченными средствами клиентов и организована на базе трех управляющих компаний — ООО "Управляющая компания "КапиталЪ", АО "КапиталЪ Управление активами" и ООО "УК КапиталЪ ПИФ".