МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы принял к производству два иска банка "Траст" о взыскании более 1,8 миллиарда рублей с двух зарегистрированных на Кипре компаний бывших владельцев "Траста" — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, следует из опубликованных в четверг определений суда.

В первом иске — к Retail Chain Properties Limited – "Траст" требует взыскать около 933 миллионов рублей, во втором – к Willow River Russian Housing Developments Ltd – около 11,6 миллиона долларов и около 136 миллионов рублей (в сумме около 870 миллионов рублей по текущему курсу). Основания исковых требований пока не сообщаются. Предварительные слушания назначены на 13 августа и 3 сентября соответственно.

Компании-ответчики владеют торговой недвижимостью в Москве. В частности, сдают помещения магазинов в аренду торговой сети Billa. Суды уже рассматривали крупные иски "Траста" к этим двум офшорам. Так, арбитраж Москвы в июле 2018 года взыскал с Retail Chain Properties около 107,5 миллиона долларов и более 962 миллионов рублей долга по двум кредитным договорам. В октябре 2017 года столичный арбитраж обязал Willow River выплатить банку около 40,6 миллиона долларов и более 363 миллионов рублей долга также по двум кредитам. Оба решения позже устояли в апелляционной и кассационной инстанциях.

Все кредитные договоры заключались в 2010 году. В 2013–2014 годах прежнее руководство "Траста" подписало с аффилированными кипрскими компаниями дополнительные соглашения, которыми увеличило сроки пользования кредитами сначала до 2019 года, а затем до 2027-2028 годов. Кроме того, этими допсоглашениями "Траст" отказался от права одностороннего пересмотра процентных ставок, согласился на снижение ставки и перевод валютного кредита в рубли.

Банк "Траст" в марте 2015 года, после того, как ЦБ принял решение о его санации и назначил новую администрацию, потребовал признать допсоглашения незаконными. Суды удовлетворили иски. Верховный суд РФ, в частности, указал, что действия сторон при их подписании не являются разумными и экономически оправданными со стороны банка. В определении отмечалось, что оспариваемые условия соглашений фактически предоставляют льготный и невыгодный для банка режим, отличный от аналогичных условий предоставления кредитов при отсутствии оснований для преференций.

Основным акционером банка "Траст" до начала его санации являлось ЗАО "Управляющая компания "Траст" (93,77% акций), конечными владельцами которого были Фетисов, Юров и Беляев. ЦБ РФ в декабре 2014 года принял решение санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи АСВ.