БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области в понедельник по ходатайству Банка России отложил до 20 августа рассмотрение иск компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.

1 июля суд привлек Банк России в качестве второго ответчика по делу.

"Финвижн" в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. В качестве обеспечительной меры по этому иску суд запретил проводить эту допэмиссию. Судебное заседание прошло без ответчиков.

По словам адвоката Evison Павла Дарницына, истец не мог подавать иск, по закону о ценных бумагах выпуск акций можно признать не состоявшимся или недействительным только после отчета об итогах допэмиссии.

"Ключевая наша позиция заключается в том, что нет права на иск у стороны истца, дополнительная эмиссия еще не завершена, а они уже пошли оспаривать ее в суде. Все (допэмисмия) остановилось до начала размещения, еще никакого размещения акций не было. Данный иск был предъявлен как раз накануне размещения и компания "Финвижн" запросила обеспечительные меры (по иску), заблокировав тем самым возможность размещать акции", — сказал Дарницын РИА Новости.

Истец — компания "Финвижн" также заявила в понедельник о необходимости подготовить дополнительную позицию по делу. Суд, заслушав стороны, принял решение отложить рассмотрение иска до 20 августа.

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка. Согласно последней полностью раскрытой структуре владения, на 12 ноября 2018 года доля Evison в "Восточном" составляла 51,62% уставного капитала (52,48% голосующих акций), "Финвижн" — 32,02% (32,55%).