МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Промсвязьбанк в арбитражном суде Москвы требует взыскать более 712 миллионов рублей с ООО "Логистик Лес", владеющего деревоперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае, следует из опубликованного в среду определения суда.

Истец просит обязать ответчика погасить задолженность по двум кредитным договорам от 12 апреля 2017 года. По одному из них банк хочет взыскать 225 миллионов рублей основного долга, по второму – более 374 миллионов, плюс проценты и неустойки по обоим ссудам.

Иск поступил в арбитраж 26 июля, предварительные слушания по нему столичный арбитраж назначил на 11 сентября. Третьим лицом к делу привлечено хабаровское ООО "Хокинус", стопроцентная "дочка" ответчика.

Власти региона в начале 2018 года сообщали, что "Логистик Лес" и "Корпорация Хэнцзы провинции Хэйлунцзян" планируют построить в поселке Березовый Солнечного района деревоперерабатывающее предприятие проектной мощностью 380 тысяч кубометров пиломатериалов и 150 тысяч тонн топливных гранул в год. Общий объем заявлявшихся инвестиций составлял 3,4 миллиарда рублей.

С конца 2017 года ПСБ проходил процедуру санации через УК Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе ПСБ создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.