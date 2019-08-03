ВАШИНГТОН, 3 авг /ПРАЙМ/. Глава ВБ Дэвид Мэлпас поздравил исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву с выдвижением на пост главы МВФ и согласился с приостановкой ее полномочий в банке на период согласования ее кандидатуры, следует из заявления главы Всемирного банка, распространенного его пресс-службой в пятницу.

"Сегодня я разговаривал с исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой после ее выдвижения в качестве кандидата на должность управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ). После консультаций я согласился с просьбой Кристалины о предоставлении ей отпуска на период процесса выдвижения кандидатов (на пост главы МВФ)", — говорится в заявлении.

Согласно ему, "в течение этого времени она временно будет отстранена от обязанностей исполнительного директора Всемирного банка".

"Я поздравляю Кристалину с ее выдвижением, оно подтверждает ее лидерство в области мировой экономики, финансов и экономического развития", — заявил он.

В пятницу глава ЕК Жан-Клод Юнкер подтвердил, что единым европейским кандидатом на пост нового главы МВФ была выдвинута исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

На последнем этапе голосования, которое проводилось дистанционно, выбор стоял между бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом и Георгиевой. Трое других кандидатов, глава Еврогруппы Марио Сентено, глава Банка Финляндии Олли Рен и и.о. министра экономики Испании Надия Кальвиньо с выборов снялись.