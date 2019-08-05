МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку.

"HSBC Holdings plc объявляет о том, что Джон Флинт сегодня ушел с поста генерального директора", — говорится в заявлении, размещенном на сайте банка. Также отмечается, что отставка произошла "по взаимной договоренности с правлением".

Кроме того, правление попросило Ноэля Куинна взять на себя роль временно исполняющего обязанности гендиректора.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Штат компании составляет около 238 тысяч человек. По состоянию на 31 марта 2019 года группа управляла активами на сумму 2,659 триллиона долларов.