МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.

Петров считает, что едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи – модные персональные устройства, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое. Депутат полагает, что такое отношение к заемным средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создает повышенный спрос и подстегивает сами банки к "заманиванию" молодежи в "кредитное рабство".

Законодатель из Ленинградской области также отмечает, что более половины российской молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам.

"Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста", — говорится в обращении Петрова.

"Перечень целей для банковского кредитования для молодежи должен быть ограничен образованием и жильем, что благоприятно скажется на финансовом здоровье наших молодых соотечественников", — считает депутат.