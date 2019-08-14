ВЛАДИВОСТОК, 14 авг /ПРАЙМ/. Больше половины нелегальных страховых брокеров в России выявили на Дальнем Востоке, сообщает Дальневосточное главное управление Банка России.

"Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России в первой половине 2019 года выявили на территории макрорегиона 17 нелегальных страховых брокеров. Это наиболее значительный результат по стране — в общей сложности была обнаружена 31 подобная компания", — говорится в сообщении.

Среди регионов Дальнего Востока больше всего нелегальных страховых брокеров выявили на Камчатке — 12 компаний, в Приморье — три, в Амурской и Магаданской областях — по одной.

Нарушители помогали в оформлении электронных полисов ОСАГО и брали за это деньги, хотя по факту они всего лишь направляли страховщикам через интернет паспортные данные граждан и сведения об их автомобилях. За такие услуги брать деньги нельзя, отмечает ГУ ЦБ.