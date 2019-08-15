МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в четверг рассмотрит жалобы защиты на продление меры пресечения американскому инвестору Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, и топ-менеджеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю, обвиняемому в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Заседания назначены на 14 августа", — сказала собеседница агентства.

Срок домашнего ареста Калви и срок содержания в СИЗО Дельпаля ранее был продлен до 13 октября.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Помимо американца и француза, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.