МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Российские граждане возрастной категории "55+" расплачиваются банковской картой в среднем от двух до десяти раз в неделю, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании банка "Восточный", который входит в пятерку крупнейших игроков карточного рынка в России.

"В среднем пенсионеры совершают от двух до десяти операций по картам в неделю. Это свидетельствует о повышении финансовой активности и грамотности людей старшего возраста", — говорится в исследовании.

Аналитики банка также изучили объем транзакций и характер трат по картам с июля прошлого года. Так, в целом, пенсионеры наиболее активно расплачиваются картой в пяти сегментах: "супермаркеты и продуктовые магазины", "услуги связи", "одежда", "авиа- и железнодорожные билеты" и "аптеки".

Согласно исследованию, "средний чек" в сегменте "супермаркеты и продуктовые магазины" у пенсионеров-женщин составил 786 рублей, мужчин — 807 рублей, в сегменте "услуги связи" — 267 рублей и 486 рублей, в сегменте "одежда" — 1831 рубль и 2,92 тысячи рублей, в сегменте "авиа- и железнодорожные билеты" — 8499 рубля и 9,98 тысячи рублей, в сегменте "аптеки" — 557 рублей и 600 рублей соответственно.

Наиболее частое пользование картами было зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Иркутске, Красноярске, Хабаровске, Улан–Удэ, Перми, Якутске, Казани и Владивостоке. Кроме того, пенсионеры становятся все более активными пользователями онлайн-сервисов, отмечается в исследовании. К примеру, количество активных пользователей интернет-банка и мобильного банка "Восточный" в возрасте 50-60 лет в начале 2019 года увеличилось на 20%, пользователей старше 60 лет – на 12%.

"Исследование показало, что современные пенсионеры – вполне активные пользователи банковских услуг. Прекращение или ограничение трудовой деятельности в современном мире уже не является фактором, ограничивающим финансовую активность, а в некоторых аспектах жизни выход на пенсию даже способствует большей финансовой активности ввиду наличия свободного времени", — отмечают аналитики.