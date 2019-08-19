МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Микрофинансовые организации (МФО) с 2017 года снизили полную стоимость кредита с 530-540% годовых до 440% годовых, но увеличили их срок и сумму, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Снижение полной стоимости кредита (ставка по займу, рассчитанная по алгоритму Центрального банка) с 530-540% до 440% годовых по итогам второго квартала 2019", — говорится в исследовании.

При этом средний срок займов увеличился за этот период до четырёх-пяти месяцев с прежних трёх, а средняя его сумма — до 14 тысяч рублей с 12 тысяч.

Авторы исследования отмечают, что этот тренд, в частности, является следствием того, что рынок МФО переживает в настоящее время нехватку клиентов. Как ранее сообщал гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин, многие микрофинансовые организации стали отказываться от займов до зарплаты на фоне мер, предпринятых ЦБ. После этого заемщики стали отдавать предпочтения банкам, где ставки по кредитам гораздо ниже.