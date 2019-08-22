МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет, это самая большая по численности группа заемщиков с "плохими" долгами, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Максимальное количество должников со сроком просрочки более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет – практически четверть от общего числа (24,3%), на втором месте – заемщики в возрасте 35-40 лет (17,9%), замыкают тройку лидеров категория 31-34 года (16,4%)", — сказано в исследовании. При этом меньше всего "плохих" долгов приходится на заемщиков старше 51 года, их доля составляет 12%. Небольшой объем задолженности приходится и на самых молодых заемщиков МФО в возрасте от 18 до 24 лет — 13,6%.

Превалирование среди должников МФО заемщиков в возрасте 25-40 лет эксперты объясняют их наибольшей активностью в потребительском плане, а также интенсивным развитием онлайн-сегмента микрофинансового рынка. "Именно эта категория считается более прогрессивной в использовании технологий, включая и финансовые. Так, например, проникновение интернета среди тех, кому до 40 лет, на текущий момент в России достигает 98%, среди более возрастной категории этот показатель не превышает 36%", — отмечают они.

По данным НАПКА, за счет использования мобильных приложений они берут микрозаймы в целом значительно чаще, чем старшее поколение, однако в меньших размерах. Так, например, в 25-40 лет заемщики в среднем просят выдать им 6,7-8 тысяч рублей, а граждане старше 50 лет запрашивают суммы размером более 12 тысяч.

Гендиректор финансового маркета "Юником 24" Юрий Кудряков отметил, что 70% заёмщиков выходят на просрочку по причине нехватки денег и финансовых трудностей, и в результате заём, взятый на 10-12 месяцев, погашается за 14-15 месяцев.

"Как правило, в среднем клиенту требуется около шести месяцев, чтобы решить проблемы и выйти на прежний уровень платёжеспособности. Однако в силу специфики после трёх месяцев невыплаты по займу вернуть деньги затруднительно для этого сегмента. Интересно, что в последнее время часть должников начинает погашать свои задолженности, чтобы исправить кредитную историю для одобрения более крупного кредита уже в банке", — добавил он.