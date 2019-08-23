ВАШИНГТОН, 22 авг /ПРАЙМ/. Американские биржевые индексы изменились незначительно по итогам четверга, свидетельствуют результаты торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,19%, до 26202,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,36%, до 8020,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,05%, до 2924,43 пункта.

Рынки продолжали отыгрывать торговую войну США и Китая и многодневную критику президента США Дональда Трампа в адрес ФРС за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки. Члены совета управляющих ФРС Эстер Джордж и Патрик Харкер заявили при этом в четверг, что не видят оснований для дальнейшего смягчения монетарной политики.

Индекс NASDAQ колебался значительнее других на фоне резкой критики со стороны США предложенного Францией цифрового налога, от которого могут пострадать прежде всего американские интернет-гиганты.

Индекс Dow Jones могла подтолкнуть вверх информация агентства Рейтер о том, что Boeing надеется на скорое возобновление полетов проблемной модели 737 MAX. Акции Boeing отыграли раннее падение и в итоге выросли на 4,24% до 354,41 доллара за акцию. Помимо Boeing, драйвером роста индекса Dow Jones стал банк JPMorgan Chase на фоне позитивных прогнозов роста.

Акции производителей компьютеров и периферии HP немного упали на 0,11% на фоне отставки главы компании Диона Уизлера, его преемником стал глава подразделения по производству принтеров Энрике Лорес.