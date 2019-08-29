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ВАШИНГТОН, 29 авг /ПРАЙМ/. США вводят санкции в отношении ливанского Jammal Trust Bank за оказание услуг движению "Хезболла", свидетельствует обновленный список лиц под санкциями на сайте минфина США.

Кроме него, в список внесены его филиалы — Trust Insurance Co. SAL, Trust Insurance Services SAL, Trust Life Insurance Co. SAL.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предприняло действия против того, что мы называем "выбранный "Хезболла" банк" в Ливане. Это Jammal Trust Bank за обеспечение финансовой деятельности "Хезболла", – сказал в этой связи журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, это банк среднего размера с 22 филиалами в Ливане и тремя представительствами за рубежом. Он является 26 по размеру банком Ливана. С середины 2000-х годов этот банк, по данным властей США, оказывал финансовые услуги руководящим органам движения, а также открыто связанным с ним структурам.

По словам представителя администрации, сегодняшние действия должны стать ясным сигналом другим банкам, что связь с "Хезболла" будет иметь для них последствия.

"Мы ожидаем, что в результате этих действий Jamal Trust больше не сможет оказывать поддержку финансовым операциям "Хезболла", — сказал он.