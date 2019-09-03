МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Генеральным директором АО "Киви" (входит в группу Qiwi) вместо Сергея Солонина назначен Андрей Протопопов, Солонин останется генеральным директором группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.

"В августе 2019 года Андрей Протопопов был назначен на должность главного исполнительного директора сегмента платежных сервисов Qiwi и генерального директора АО "Киви". До этого Андрей занимал должность директора по развитию продуктов и IT в Qiwi", — заявили в компании.

Протопопов взял на себя стратегическое и операционное управление направлением платежных сервисов, стратегическое развитие платежной экосистемы и продуктового предложения сегмента платежных сервисов. Директором по продукту назначен Алексей Дитятьев, ранее отвечавший за развитие B2C продуктов, а за IT разработку теперь отвечает Олег Васютин.

"Ранее должность генерального директора АО "Киви" занимал Сергей Солонин, который остается генеральным директором группы Qiwi и продолжает управлять компанией на стратегическом уровне", — пояснили в пресс-службе

К команде Qiwi Протопопов присоединился в 2013 году, возглавив отдел по развитию продуктов. До Qiwi работал в Procter & Gamble, где отвечал за развитие бизнеса, планирование и рыночную стратегию.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.