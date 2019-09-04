ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "ФК Открытие" планирует к середине 2020 года вдвое увеличить физическое присутствие на Дальнем Востоке, заявил председатель правления банка Михаил Задорнов.

"В пятницу мы открываемся на Камчатке, где банк не был представлен, и до конца октября — в Якутии. Это позволит банку уже быть в 72 регионах страны", — сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения".

"На Дальнем Востоке объективно ни "Открытие", ни Бинбанк не были представлены, поэтому мы свою физическую инфраструктуру, а значит это не только банковская инфраструктура, это также "Росгосстрах", "Открытие Брокер", факторинговый, лизинговый бизнес, мы, прежде всего, расширяем, приближаем к клиенту: как предприятиям, так и физическому лицу. Именно здесь, на Дальнем Востоке, я думаю, мы за 2019-й и середину 2020 года, за полтора года, наверно, вдвое увеличим свое физическое присутствие", — сказал Задорнов.