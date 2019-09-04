ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. В России выпущено почти 64 миллиона карт "Мир", сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, выступая в рамках Восточного экономического форума.

"Карты "Мир" выпускаются три года, и за этот период выпущено почти 64 миллиона карт, уже практически 20% российского розничного платежного карточного рынка", — сказал он.

Средний месячный оборот на одну карту "Мир" составляет 6,5 тысячи рублей, средний чек достиг 724 рублей, говорится в презентации НСПК.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.