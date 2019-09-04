МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Банк России зафиксировал растущую волну хищений денежных средств россиян с помощью захвата их аккаунтов в социальных сетях, сообщил в интервью газете "Известия" первый заместитель главы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.

"Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи. В виртуальном пространстве, хотим мы этого или нет, есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде как друг. Это преломляет наши ощущения в пространстве реальном", — говорит он.

Кроме того, регулятору известно и о случаях имитации злоумышленниками голосов знакомого жертв, но пока такой вид мошенничества встречается редко.

"Такой способ дорого стоит, и надо понимать, зачем вы это делаете, кому вы звоните. Если это и будет развиваться, то не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний и в целом юридических лиц. Выход должен быть значительным, хищения нескольких сотен тысяч рублей не окупают такую операцию", — поясняет Сычев.

По словам первого замглавы департамента, наибольшую долю от украденных средств получают обнальщики — около 40%, поскольку именно этих участников преступной цепочки легче всего "поймать за руку", поэтому они подвержены наибольшему риску.

"Как правило, обзвонщик сидит на проценте, получает примерно 10–15% от удачных хищений. Для него заработать в день тысяч 15–20 — это нормально. Остальное получают организаторы. Часть этих денег покрывает расходы на покупку баз у тех, кто их сливает, или у посредников", — рассказал Сычев.