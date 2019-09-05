ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Более 50% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов, свидетельствует опрос ФОМ и ВШЭ, представленный главой Сбербанка Германом Грефом в рамках Восточного экономического форума.

"У нас есть опрос, который проведен ФОМ, покажите, пожалуйста, что думают жители страны в отношении соответствия нашего образования. И вот, что мы видим среди опроса населения страны", — сказал Греф, включив слайд.

Из презентации следовало, что 51% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов. Помимо этого, 32% школьников говорят об отсутствии предметов, полезных для будущей профессии.

В целом на вопрос "Как вы оцениваете качество российского школьного образования?" 44% респондентов оценили его как среднее, 28% — как плохое, 14% — как хорошее и ещё 14% затруднились ответить, следует из презентации.

До этого в рамках сессии Греф провел опрос аудитории о том, в какой степени современное российское образование в школах соответствует вызовам XXI века. По его итогам, 63,26% участников ВЭФ ответили, что образование "соответствует лишь отчасти", 28,37% считают, что "совершенно не соответствует", а 6,98% — "соответствует по большей части". Лишь 1,3% согласились с тем, что образование "полностью соответствует" вызовам XXI века.

"Аудитория относится хуже, чем в целом население страны", — прокомментировал Греф опрос населения и аудитории ВЭФ.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.